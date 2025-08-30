The Professor मूल्य (LAB)
--
+0.21%
+9.77%
+9.77%
The Professor (LAB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LAB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02725935 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAB में --, 24 घंटों में +0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Professor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.11K है.
आज के दिन के दौरान, The Professor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Professor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Professor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Professor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.21%
|30 दिन
|$ 0
|-20.52%
|60 दिन
|$ 0
|-18.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
$LAB empowers holders to shape the future of the token, fuel innovation, and reap the rewards of collective success. The 1st meme social experiment 🧪
