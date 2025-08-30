The Pride मूल्य (PRIDE)
+1.73%
-16.98%
+92.49%
+92.49%
The Pride (PRIDE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PRIDE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRIDE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRIDE में +1.73%, 24 घंटों में -16.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +92.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Pride का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRIDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 930.00M है, कुल आपूर्ति 929996666.6666666 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.99K है.
आज के दिन के दौरान, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-16.98%
|30 दिन
|$ 0
|+5.75%
|60 दिन
|$ 0
|+2.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
