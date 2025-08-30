PRIDE की अधिक जानकारी

The Pride लोगो

The Pride मूल्य (PRIDE)

गैर-सूचीबद्ध

1 PRIDE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-16.90%1D
USD
The Pride (PRIDE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:50:42 (UTC+8)

The Pride (PRIDE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

-16.98%

+92.49%

+92.49%

The Pride (PRIDE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PRIDE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRIDE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRIDE में +1.73%, 24 घंटों में -16.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +92.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The Pride (PRIDE) मार्केट की जानकारी

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

--
----

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

930.00M
930.00M 930.00M

929,996,666.6666666
929,996,666.6666666 929,996,666.6666666

The Pride का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRIDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 930.00M है, कुल आपूर्ति 929996666.6666666 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.99K है.

The Pride (PRIDE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Pride का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-16.98%
30 दिन$ 0+5.75%
60 दिन$ 0+2.16%
90 दिन$ 0--

The Pride (PRIDE) क्या है

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

The Pride प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Pride (PRIDE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Pride (PRIDE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Pride के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Pride प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PRIDE लोकल करेंसी में

The Pride (PRIDE) टोकन का अर्थशास्त्र

The Pride (PRIDE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRIDE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: The Pride (PRIDE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The Pride (PRIDE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PRIDE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PRIDE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PRIDE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Pride का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PRIDE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.99K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PRIDE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PRIDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 930.00M USD है.
PRIDE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PRIDE ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PRIDE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PRIDE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PRIDE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PRIDE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PRIDE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PRIDE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PRIDE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:50:42 (UTC+8)

