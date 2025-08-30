The Pea Guy by Virtuals मूल्य (PEAGUY)
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEAGUY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEAGUY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0038774 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEAGUY में +0.78%, 24 घंटों में +1.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Pea Guy by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.09M है, कुल आपूर्ति 910085083.4425664 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.67K है.
आज के दिन के दौरान, The Pea Guy by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Pea Guy by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Pea Guy by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Pea Guy by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.71%
|30 दिन
|$ 0
|+119.16%
|60 दिन
|$ 0
|+71.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!
