PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

लोग यह भी पूछते हैं: The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) के बारे में अन्य प्रश्न आज The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PEAGUY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PEAGUY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PEAGUY से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. The Pea Guy by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PEAGUY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.67K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PEAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PEAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.09M USD है. PEAGUY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PEAGUY ने 0.0038774 USD की ATH प्राइस हासिल की. PEAGUY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PEAGUY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. PEAGUY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PEAGUY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PEAGUY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEAGUY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEAGUY का प्राइस का अनुमान देखें.

