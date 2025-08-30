The Order of the Golden Bull मूल्य ($GOLDEN)
The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $GOLDEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $GOLDEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $GOLDEN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Order of the Golden Bull का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $GOLDEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.30M है, कुल आपूर्ति 999298990.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.80K है.
आज के दिन के दौरान, The Order of the Golden Bull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Order of the Golden Bull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Order of the Golden Bull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Order of the Golden Bull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+31.40%
|60 दिन
|$ 0
|+89.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards
The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $GOLDEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
