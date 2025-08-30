The Notwork मूल्य (NOTWORK)
The Notwork (NOTWORK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NOTWORK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOTWORK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOTWORK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Notwork का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOTWORK की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.60B है, कुल आपूर्ति 9595959595.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.00K है.
आज के दिन के दौरान, The Notwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Notwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Notwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Notwork का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+6.11%
|60 दिन
|$ 0
|+38.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.
The Notwork (NOTWORK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NOTWORK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
