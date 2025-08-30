The Nation Token मूल्य (NATO)
-0.08%
-2.48%
-14.03%
-14.03%
The Nation Token (NATO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NATO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NATO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NATO में -0.08%, 24 घंटों में -2.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Nation Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NATO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00T है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.09M है.
आज के दिन के दौरान, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.48%
|30 दिन
|$ 0
|-9.33%
|60 दिन
|$ 0
|+71.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. 1. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. 2. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. 3. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. 4. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
The Nation Token (NATO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NATO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
