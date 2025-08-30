NATO की अधिक जानकारी

The Nation Token मूल्य (NATO)

1 NATO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.20%1D
The Nation Token (NATO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:36:55 (UTC+8)

The Nation Token (NATO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-2.48%

-14.03%

-14.03%

The Nation Token (NATO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NATO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NATO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NATO में -0.08%, 24 घंटों में -2.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The Nation Token (NATO) मार्केट की जानकारी

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

The Nation Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NATO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00T है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.09M है.

The Nation Token (NATO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.48%
30 दिन$ 0-9.33%
60 दिन$ 0+71.60%
90 दिन$ 0--

The Nation Token (NATO) क्या है

The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. 1. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. 2. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. 3. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. 4. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

The Nation Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Nation Token (NATO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Nation Token (NATO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Nation Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Nation Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NATO लोकल करेंसी में

The Nation Token (NATO) टोकन का अर्थशास्त्र

The Nation Token (NATO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NATO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: The Nation Token (NATO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The Nation Token (NATO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NATO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NATO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NATO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Nation Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NATO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NATO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NATO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00T USD है.
NATO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NATO ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NATO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NATO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NATO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NATO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NATO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NATO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NATO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:36:55 (UTC+8)

