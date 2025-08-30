THE MEME GAME मूल्य (MEMEGAME)
THE MEME GAME (MEMEGAME) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MEMEGAME ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEMEGAME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00105196 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEMEGAME में 0.00%, 24 घंटों में -5.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
THE MEME GAME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MEMEGAME की मार्केट में उपलब्ध राशि 852.17M है, कुल आपूर्ति 852165148.109601 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.17K है.
आज के दिन के दौरान, THE MEME GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, THE MEME GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, THE MEME GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, THE MEME GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.10%
|30 दिन
|$ 0
|+7.37%
|60 दिन
|$ 0
|-17.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.
THE MEME GAME (MEMEGAME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEMEGAME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
