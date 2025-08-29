TIG की अधिक जानकारी

The Innovation Game लोगो

The Innovation Game मूल्य (TIG)

गैर-सूचीबद्ध

1 TIG से USD लाइव प्राइस:

$0.621202
-6.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
The Innovation Game (TIG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:59 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.610126
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.666459
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.610126
$ 0.666459
$ 4.3
$ 0.116623
-1.69%

-6.77%

-40.69%

-40.69%

The Innovation Game (TIG) रियल-टाइम प्राइस $0.621184 है. पिछले 24 घंटों में, TIG ने $ 0.610126 के कम और $ 0.666459 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TIG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.3 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.116623 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TIG में -1.69%, 24 घंटों में -6.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -40.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The Innovation Game (TIG) मार्केट की जानकारी

$ 14.97M
--
$ 28.47M
24.06M
45,776,638.84933256
The Innovation Game का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TIG की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.06M है, कुल आपूर्ति 45776638.84933256 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.47M है.

The Innovation Game (TIG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Innovation Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0451148657587023 था.
पिछले 30 दिनों में, The Innovation Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3495704884 था.
पिछले 60 दिनों में, The Innovation Game का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1506904175 था.
पिछले 90 दिनों में, The Innovation Game का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4557806189528485 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0451148657587023-6.77%
30 दिन$ -0.3495704884-56.27%
60 दिन$ -0.1506904175-24.25%
90 दिन$ +0.4557806189528485+275.56%

The Innovation Game (TIG) क्या है

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

The Innovation Game प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Innovation Game (TIG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Innovation Game (TIG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Innovation Game के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Innovation Game प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TIG लोकल करेंसी में

The Innovation Game (TIG) टोकन का अर्थशास्त्र

The Innovation Game (TIG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TIG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: The Innovation Game (TIG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The Innovation Game (TIG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TIG प्राइस 0.621184 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TIG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TIG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.621184 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Innovation Game का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TIG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TIG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TIG की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.06M USD है.
TIG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TIG ने 4.3 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TIG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TIG ने 0.116623 USD की ATL प्राइस देखी.
TIG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TIG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TIG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TIG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TIG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:59 (UTC+8)

