The ILLUSION Project (ILLUSION) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ILLUSION ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ILLUSION की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ILLUSION में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The ILLUSION Project का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ILLUSION की मार्केट में उपलब्ध राशि 524.59M है, कुल आपूर्ति 999866038.144261 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.40K है.
आज के दिन के दौरान, The ILLUSION Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The ILLUSION Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The ILLUSION Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The ILLUSION Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+2.50%
|60 दिन
|$ 0
|+17.65%
|90 दिन
|$ 0
|--
The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site.
