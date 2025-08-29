The Grays Currency मूल्य (PTGC)
The Grays Currency (PTGC) रियल-टाइम प्राइस $0.00042495 है. पिछले 24 घंटों में, PTGC ने $ 0.00042156 के कम और $ 0.00047326 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTGC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00132623 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000217 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTGC में -1.16%, 24 घंटों में -9.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Grays Currency का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTGC की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.01B है, कुल आपूर्ति 291010765743.3904 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 123.17M है.
आज के दिन के दौरान, The Grays Currency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Grays Currency का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001949081 था.
पिछले 60 दिनों में, The Grays Currency का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002681712 था.
पिछले 90 दिनों में, The Grays Currency का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000975841884257216 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.30%
|30 दिन
|$ -0.0001949081
|-45.86%
|60 दिन
|$ +0.0002681712
|+63.11%
|90 दिन
|$ +0.0000975841884257216
|+29.81%
1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.
