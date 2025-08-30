The First Meme मूल्य (FIRST)
-0.34%
-4.45%
+3.41%
+3.41%
The First Meme (FIRST) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FIRST ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FIRST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00193145 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FIRST में -0.34%, 24 घंटों में -4.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The First Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 622.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FIRST की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999988161.037425 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 622.90K है.
आज के दिन के दौरान, The First Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The First Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The First Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The First Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.45%
|30 दिन
|$ 0
|+13.37%
|60 दिन
|$ 0
|+28.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!
The First Meme (FIRST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FIRST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
