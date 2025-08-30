THE EAR STAYS ON मूल्य (EAR)
+0.76%
-4.74%
+0.81%
+0.81%
THE EAR STAYS ON (EAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00238649 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EAR में +0.76%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
THE EAR STAYS ON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.00M है, कुल आपूर्ति 989996871.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.47K है.
आज के दिन के दौरान, THE EAR STAYS ON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, THE EAR STAYS ON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, THE EAR STAYS ON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, THE EAR STAYS ON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.74%
|30 दिन
|$ 0
|+6.61%
|60 दिन
|$ 0
|-9.93%
|90 दिन
|$ 0
|--
After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders
