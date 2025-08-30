DUB की अधिक जानकारी

The DUB Token (DUB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
The DUB Token (DUB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DUB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00245314 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUB में -0.14%, 24 घंटों में -10.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -40.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The DUB Token (DUB) मार्केट की जानकारी

The DUB Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 150.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 352.41M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 426.59K है.

The DUB Token (DUB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The DUB Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The DUB Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The DUB Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The DUB Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-10.73%
30 दिन$ 0-4.81%
60 दिन$ 0-39.55%
90 दिन$ 0--

The DUB Token (DUB) क्या है

The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.

The DUB Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The DUB Token (DUB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The DUB Token (DUB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The DUB Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The DUB Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

The DUB Token (DUB) टोकन का अर्थशास्त्र

The DUB Token (DUB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: The DUB Token (DUB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The DUB Token (DUB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUB प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The DUB Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 150.34K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 352.41M USD है.
DUB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUB ने 0.00245314 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DUB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DUB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUB का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.