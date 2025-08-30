The Dissolution of Value मूल्य (VALUE)
The Dissolution of Value (VALUE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VALUE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VALUE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00219403 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VALUE में -0.81%, 24 घंटों में -4.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Dissolution of Value का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VALUE की मार्केट में उपलब्ध राशि 964.79M है, कुल आपूर्ति 964794928.402875 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.09K है.
आज के दिन के दौरान, The Dissolution of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Dissolution of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Dissolution of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Dissolution of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.93%
|30 दिन
|$ 0
|-10.68%
|60 दिन
|$ 0
|+1.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems.
