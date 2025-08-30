The dev is an Ape मूल्य (APEDEV)
The dev is an Ape (APEDEV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, APEDEV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APEDEV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00101993 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APEDEV में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +14.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The dev is an Ape का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APEDEV की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M है, कुल आपूर्ति 999678232.64215 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.79K है.
आज के दिन के दौरान, The dev is an Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The dev is an Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The dev is an Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The dev is an Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+9.17%
|60 दिन
|$ 0
|+42.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!
The dev is an Ape (APEDEV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APEDEV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
