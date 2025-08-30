The Dev is a Baby मूल्य (BBYDEV)
The Dev is a Baby (BBYDEV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBYDEV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBYDEV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBYDEV में 0.00%, 24 घंटों में -4.99%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Dev is a Baby का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBYDEV की मार्केट में उपलब्ध राशि 932.33M है, कुल आपूर्ति 932327393.874278 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.42K है.
आज के दिन के दौरान, The Dev is a Baby का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Dev is a Baby का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Dev is a Baby का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Dev is a Baby का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.99%
|30 दिन
|$ 0
|+10.41%
|60 दिन
|$ 0
|+27.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.
The Dev is a Baby (BBYDEV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BBYDEV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
