The Cocktailbar लोगो

The Cocktailbar मूल्य (COC)

गैर-सूचीबद्ध

1 COC से USD लाइव प्राइस:

$11.85
-3.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
The Cocktailbar (COC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:18:00 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 11.83
24 घंटे में न्यूनतम
$ 12.46
24 घंटे में उच्चतम

$ 11.83
$ 12.46
$ 787.22
$ 0.70932
0.00%

-3.82%

-11.51%

-11.51%

The Cocktailbar (COC) रियल-टाइम प्राइस $11.85 है. पिछले 24 घंटों में, COC ने $ 11.83 के कम और $ 12.46 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 787.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.70932 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COC में 0.00%, 24 घंटों में -3.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The Cocktailbar (COC) मार्केट की जानकारी

$ 592.54K
--
$ 592.54K
50.00K
50,000.0
The Cocktailbar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 592.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COC की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.00K है, कुल आपूर्ति 50000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 592.54K है.

The Cocktailbar (COC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Cocktailbar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.47196214483742 था.
पिछले 30 दिनों में, The Cocktailbar का USD में मूल्य बदलाव $ +3.3758517000 था.
पिछले 60 दिनों में, The Cocktailbar का USD में मूल्य बदलाव $ +14.0621959200 था.
पिछले 90 दिनों में, The Cocktailbar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.47196214483742-3.82%
30 दिन$ +3.3758517000+28.49%
60 दिन$ +14.0621959200+118.67%
90 दिन$ 0--

The Cocktailbar (COC) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

The Cocktailbar (COC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

The Cocktailbar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Cocktailbar (COC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Cocktailbar (COC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Cocktailbar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Cocktailbar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COC लोकल करेंसी में

The Cocktailbar (COC) टोकन का अर्थशास्त्र

The Cocktailbar (COC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: The Cocktailbar (COC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The Cocktailbar (COC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COC प्राइस 11.85 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COC से USD की मौजूदा प्राइस $ 11.85 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Cocktailbar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 592.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COC की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.00K USD है.
COC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COC ने 787.22 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COC ने 0.70932 USD की ATL प्राइस देखी.
COC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:18:00 (UTC+8)

