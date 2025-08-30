The Breadverse मूल्य (BREAD)
+1.24%
-3.10%
+7.63%
+7.63%
The Breadverse (BREAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BREAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BREAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BREAD में +1.24%, 24 घंटों में -3.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Breadverse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BREAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.94M है, कुल आपूर्ति 849943894.263907 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.92K है.
आज के दिन के दौरान, The Breadverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Breadverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Breadverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Breadverse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.10%
|30 दिन
|$ 0
|+8.04%
|60 दिन
|$ 0
|-35.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.
