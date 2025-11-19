एक्सचेंजDEX+
The book of SOL का आज का लाइव मूल्य 0.000072 USD है.SCRIPT का मार्केट कैप 50,395 USD है. भारत में SCRIPT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!The book of SOL का आज का लाइव मूल्य 0.000072 USD है.SCRIPT का मार्केट कैप 50,395 USD है. भारत में SCRIPT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

SCRIPT की अधिक जानकारी

SCRIPT प्राइस की जानकारी

SCRIPT क्या है

SCRIPT आधिकारिक वेबसाइट

SCRIPT टोकन का अर्थशास्त्र

SCRIPT प्राइस का पूर्वानुमान

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
The book of SOL (SCRIPT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:29:03 (UTC+8)

The book of SOL का आज का मूल्य

आज The book of SOL (SCRIPT) का लाइव मूल्य $ 0.000072 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा SCRIPT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.000072 प्रति SCRIPT है.

$ 50,395 के मार्केट कैप के अनुसार The book of SOL करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 699.94M SCRIPT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SCRIPT की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00043616 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00007054 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SCRIPT में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -8.05% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

The book of SOL (SCRIPT) मार्केट की जानकारी

$ 50.40K
$ 50.40K$ 50.40K

--
----

$ 50.40K
$ 50.40K$ 50.40K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

The book of SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCRIPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 699.94M है, कुल आपूर्ति 699941488.409202 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.40K है.

The book of SOL की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00043616
$ 0.00043616$ 0.00043616

$ 0.00007054
$ 0.00007054$ 0.00007054

--

--

-8.05%

-8.05%

The book of SOL (SCRIPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The book of SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The book of SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000342300 था.
पिछले 60 दिनों में, The book of SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000480827 था.
पिछले 90 दिनों में, The book of SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00024038188994650075 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000342300-47.54%
60 दिन$ -0.0000480827-66.78%
90 दिन$ -0.00024038188994650075-76.95%

The book of SOL के लिए प्राइस पूर्वानुमान

The book of SOL (SCRIPT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SCRIPT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
The book of SOL (SCRIPT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, The book of SOL के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

The book of SOL (SCRIPT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न The book of SOL

2030 में 1 The book of SOL का मूल्य कितना होगा?
अगर The book of SOL 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. The book of SOL के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:29:03 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

The book of SOL के बारे में और जानें

