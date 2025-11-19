एक्सचेंजDEX+
The Bonk Prophecy का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.PROPHECY का मार्केट कैप 16,556.64 USD है. भारत में PROPHECY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!The Bonk Prophecy का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.PROPHECY का मार्केट कैप 16,556.64 USD है. भारत में PROPHECY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
The Bonk Prophecy (PROPHECY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:11:58 (UTC+8)

The Bonk Prophecy का आज का मूल्य

आज The Bonk Prophecy (PROPHECY) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.55% का बदलाव आया है. मौजूदा PROPHECY से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति PROPHECY है.

$ 16,556.64 के मार्केट कैप के अनुसार The Bonk Prophecy करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 954.20M PROPHECY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PROPHECY की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00156111 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PROPHECY में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -26.87% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) मार्केट की जानकारी

$ 16.56K
$ 16.56K$ 16.56K

--
----

$ 16.56K
$ 16.56K$ 16.56K

954.20M
954.20M 954.20M

954,202,905.089856
954,202,905.089856 954,202,905.089856

The Bonk Prophecy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PROPHECY की मार्केट में उपलब्ध राशि 954.20M है, कुल आपूर्ति 954202905.089856 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.56K है.

The Bonk Prophecy की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156111
$ 0.00156111$ 0.00156111

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.55%

-26.87%

-26.87%

The Bonk Prophecy (PROPHECY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Bonk Prophecy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Bonk Prophecy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Bonk Prophecy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Bonk Prophecy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.55%
30 दिन$ 0-21.75%
60 दिन$ 0-48.96%
90 दिन$ 0--

The Bonk Prophecy के लिए प्राइस पूर्वानुमान

The Bonk Prophecy (PROPHECY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में PROPHECY का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
The Bonk Prophecy (PROPHECY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, The Bonk Prophecy के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

