The Bitcoin Mascot का आज का लाइव मूल्य 0.0040421 USD है.BITTY का मार्केट कैप 4,022,239 USD है. भारत में BITTY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BITTY की अधिक जानकारी

BITTY प्राइस की जानकारी

BITTY क्या है

BITTY आधिकारिक वेबसाइट

BITTY टोकन का अर्थशास्त्र

BITTY प्राइस का पूर्वानुमान

The Bitcoin Mascot लोगो

The Bitcoin Mascot मूल्य (BITTY)

गैर-सूचीबद्ध

1 BITTY से USD लाइव प्राइस:

$0.0040421
$0.0040421
+26.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:10:32 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot का आज का मूल्य

आज The Bitcoin Mascot (BITTY) का लाइव मूल्य $ 0.0040421 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 25.29% का बदलाव आया है. मौजूदा BITTY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0040421 प्रति BITTY है.

$ 4,022,239 के मार्केट कैप के अनुसार The Bitcoin Mascot करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.34M BITTY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BITTY की ट्रेडिंग $ 0.00317431 (निम्न) और $ 0.00405411 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.0200771 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BITTY में पिछले एक घंटे में +5.28% और पिछले 7 दिनों में -19.64% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

The Bitcoin Mascot (BITTY) मार्केट की जानकारी

$ 4.02M
$ 4.02M

--
--

$ 4.02M
$ 4.02M

999.34M
999.34M

999,344,108.894291
999,344,108.894291

The Bitcoin Mascot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BITTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.34M है, कुल आपूर्ति 999344108.894291 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.02M है.

The Bitcoin Mascot की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00317431
$ 0.00317431
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00405411
$ 0.00405411
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00317431
$ 0.00317431

$ 0.00405411
$ 0.00405411

$ 0.0200771
$ 0.0200771

$ 0
$ 0

+5.28%

+25.29%

-19.64%

-19.64%

The Bitcoin Mascot (BITTY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Bitcoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00081594 था.
पिछले 30 दिनों में, The Bitcoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010225874 था.
पिछले 60 दिनों में, The Bitcoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022283992 था.
पिछले 90 दिनों में, The Bitcoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000541896068587781 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00081594+25.29%
30 दिन$ -0.0010225874-25.29%
60 दिन$ -0.0022283992-55.12%
90 दिन$ -0.000541896068587781-11.82%

The Bitcoin Mascot के लिए प्राइस पूर्वानुमान

The Bitcoin Mascot (BITTY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BITTY का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
The Bitcoin Mascot (BITTY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, The Bitcoin Mascot के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

The Bitcoin Mascot (BITTY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न The Bitcoin Mascot

2030 में 1 The Bitcoin Mascot का मूल्य कितना होगा?
अगर The Bitcoin Mascot 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. The Bitcoin Mascot के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:10:32 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

The Bitcoin Mascot के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.30

$0.015506

$0.03540

$0.0418

$0.01194

$0.0049

