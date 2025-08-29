$KEKEC की अधिक जानकारी

The Balkan Dwarf मूल्य ($KEKEC)

गैर-सूचीबद्ध

1 $KEKEC से USD लाइव प्राइस:

$0.00013353
$0.00013353$0.00013353
-7.20%1D
The Balkan Dwarf ($KEKEC) मूल्य का लाइव चार्ट
The Balkan Dwarf ($KEKEC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123842
$ 0.00123842$ 0.00123842

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-7.29%

-20.46%

-20.46%

The Balkan Dwarf ($KEKEC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $KEKEC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $KEKEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00123842 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $KEKEC में +0.50%, 24 घंटों में -7.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.46% का बदलाव हुआ है.

The Balkan Dwarf ($KEKEC) मार्केट की जानकारी

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

--
----

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

39.06B
39.06B 39.06B

39,058,000,190.51837
39,058,000,190.51837 39,058,000,190.51837

The Balkan Dwarf का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $KEKEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.06B है, कुल आपूर्ति 39058000190.51837 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.20M है.

The Balkan Dwarf ($KEKEC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.29%
30 दिन$ 0-24.49%
60 दिन$ 0-30.31%
90 दिन$ 0--

The Balkan Dwarf ($KEKEC) क्या है

The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.

The Balkan Dwarf ($KEKEC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

The Balkan Dwarf प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Balkan Dwarf ($KEKEC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Balkan Dwarf ($KEKEC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Balkan Dwarf के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Balkan Dwarf प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$KEKEC लोकल करेंसी में

The Balkan Dwarf ($KEKEC) टोकन का अर्थशास्त्र

The Balkan Dwarf ($KEKEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

लोग यह भी पूछते हैं: The Balkan Dwarf ($KEKEC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The Balkan Dwarf ($KEKEC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $KEKEC प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$KEKEC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$KEKEC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Balkan Dwarf का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$KEKEC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$KEKEC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$KEKEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.06B USD है.
$KEKEC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$KEKEC ने 0.00123842 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$KEKEC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$KEKEC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$KEKEC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$KEKEC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $KEKEC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $KEKEC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $KEKEC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.