The Balkan Dwarf ($KEKEC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $KEKEC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $KEKEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00123842 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $KEKEC में +0.50%, 24 घंटों में -7.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Balkan Dwarf का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $KEKEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.06B है, कुल आपूर्ति 39058000190.51837 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.20M है.
आज के दिन के दौरान, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Balkan Dwarf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.29%
|30 दिन
|$ 0
|-24.49%
|60 दिन
|$ 0
|-30.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.
