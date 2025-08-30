The Baby Cheetah मूल्य (ZOLA)
The Baby Cheetah (ZOLA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZOLA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZOLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00264846 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZOLA में +0.09%, 24 घंटों में +9.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Baby Cheetah का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZOLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.81M है, कुल आपूर्ति 999814044.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.37K है.
आज के दिन के दौरान, The Baby Cheetah का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Baby Cheetah का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Baby Cheetah का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Baby Cheetah का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+9.46%
|30 दिन
|$ 0
|+7.69%
|60 दिन
|$ 0
|-90.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.
The Baby Cheetah (ZOLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZOLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
