The Amazing Digital Circus का आज का लाइव मूल्य 0.00005143 USD है.TADC का मार्केट कैप 45,376 USD है. भारत में TADC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

TADC की अधिक जानकारी

TADC प्राइस की जानकारी

TADC क्या है

TADC टोकन का अर्थशास्त्र

TADC प्राइस का पूर्वानुमान

The Amazing Digital Circus लोगो

The Amazing Digital Circus मूल्य (TADC)

गैर-सूचीबद्ध

1 TADC से USD लाइव प्राइस:

+125.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
The Amazing Digital Circus (TADC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:34:09 (UTC+8)

The Amazing Digital Circus का आज का मूल्य

आज The Amazing Digital Circus (TADC) का लाइव मूल्य $ 0.00005143 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 113.02% का बदलाव आया है. मौजूदा TADC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00005143 प्रति TADC है.

$ 45,376 के मार्केट कैप के अनुसार The Amazing Digital Circus करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M TADC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TADC की ट्रेडिंग $ 0.00002395 (निम्न) और $ 0.00006348 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00084215 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00001835 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TADC में पिछले एक घंटे में +19.99% और पिछले 7 दिनों में +128.92% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

The Amazing Digital Circus (TADC) मार्केट की जानकारी

The Amazing Digital Circus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TADC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M है, कुल आपूर्ति 999949045.326007 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.38K है.

The Amazing Digital Circus की प्राइस हिस्ट्री USD

+19.99%

+113.02%

+128.92%

+128.92%

The Amazing Digital Circus (TADC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The Amazing Digital Circus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Amazing Digital Circus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000203975 था.
पिछले 60 दिनों में, The Amazing Digital Circus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000443962 था.
पिछले 90 दिनों में, The Amazing Digital Circus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00015441049477462326 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+113.02%
30 दिन$ +0.0000203975+39.66%
60 दिन$ -0.0000443962-86.32%
90 दिन$ -0.00015441049477462326-75.01%

The Amazing Digital Circus के लिए प्राइस पूर्वानुमान

The Amazing Digital Circus (TADC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TADC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
The Amazing Digital Circus (TADC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, The Amazing Digital Circus के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में The Amazing Digital Circus की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए TADC के प्राइस पूर्वानुमान के लिए The Amazing Digital Circusप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न The Amazing Digital Circus

2030 में 1 The Amazing Digital Circus का मूल्य कितना होगा?
अगर The Amazing Digital Circus 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. The Amazing Digital Circus के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:34:09 (UTC+8)

The Amazing Digital Circus (TADC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

The Amazing Digital Circus के बारे में और जानें

