ThankYouSonicGod मूल्य (TYSG)
--
-1.06%
-10.66%
-10.66%
ThankYouSonicGod (TYSG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TYSG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TYSG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TYSG में --, 24 घंटों में -1.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ThankYouSonicGod का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TYSG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.54K है.
आज के दिन के दौरान, ThankYouSonicGod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ThankYouSonicGod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ThankYouSonicGod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ThankYouSonicGod का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.06%
|30 दिन
|$ 0
|-57.77%
|60 दिन
|$ 0
|-74.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers.
