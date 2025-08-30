Thank You Abstract God मूल्य (TYAG)
-4.12%
-9.86%
-33.49%
-33.49%
Thank You Abstract God (TYAG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TYAG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TYAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00192185 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TYAG में -4.12%, 24 घंटों में -9.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Thank You Abstract God का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 441.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TYAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.23M है, कुल आपूर्ति 991232278.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 441.03K है.
आज के दिन के दौरान, Thank You Abstract God का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Thank You Abstract God का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Thank You Abstract God का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Thank You Abstract God का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.86%
|30 दिन
|$ 0
|-45.64%
|60 दिन
|$ 0
|-5.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.
