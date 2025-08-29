THALES की अधिक जानकारी

Thales लोगो

Thales मूल्य (THALES)

गैर-सूचीबद्ध

1 THALES से USD लाइव प्राइस:

$0.213761
$0.213761$0.213761
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Thales (THALES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:36 (UTC+8)

Thales (THALES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.214613
$ 0.214613$ 0.214613
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.225058
$ 0.225058$ 0.225058
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.214613
$ 0.214613$ 0.214613

$ 0.225058
$ 0.225058$ 0.225058

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 0.094149
$ 0.094149$ 0.094149

-0.86%

-4.79%

-2.69%

-2.69%

Thales (THALES) रियल-टाइम प्राइस $0.214268 है. पिछले 24 घंटों में, THALES ने $ 0.214613 के कम और $ 0.225058 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. THALES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.75 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.094149 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में THALES में -0.86%, 24 घंटों में -4.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Thales (THALES) मार्केट की जानकारी

$ 13.50M
$ 13.50M$ 13.50M

--
----

$ 21.46M
$ 21.46M$ 21.46M

62.90M
62.90M 62.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Thales का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.50M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THALES की मार्केट में उपलब्ध राशि 62.90M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.46M है.

Thales (THALES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Thales का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0107898400559076 था.
पिछले 30 दिनों में, Thales का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0435507209 था.
पिछले 60 दिनों में, Thales का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1006715485 था.
पिछले 90 दिनों में, Thales का USD में मूल्य बदलाव $ +0.07262616825702776 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0107898400559076-4.79%
30 दिन$ +0.0435507209+20.33%
60 दिन$ +0.1006715485+46.98%
90 दिन$ +0.07262616825702776+51.27%

Thales (THALES) क्या है

Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more.

Thales प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Thales (THALES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Thales (THALES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Thales के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Thales प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Thales (THALES) टोकन का अर्थशास्त्र

Thales (THALES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. THALES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Thales (THALES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Thales (THALES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव THALES प्राइस 0.214268 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
THALES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
THALES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.214268 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Thales का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
THALES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.50M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
THALES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
THALES की मार्केट में उपलब्ध राशि 62.90M USD है.
THALES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
THALES ने 3.75 USD की ATH प्राइस हासिल की.
THALES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
THALES ने 0.094149 USD की ATL प्राइस देखी.
THALES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
THALES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या THALES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष THALES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए THALES का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:36 (UTC+8)

