Thala APT लोगो

Thala APT मूल्य (THAPT)

गैर-सूचीबद्ध

1 THAPT से USD लाइव प्राइस:

$4.24
$4.24$4.24
-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Thala APT (THAPT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:29 (UTC+8)

Thala APT (THAPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.23
$ 4.23$ 4.23
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.46
$ 4.46$ 4.46
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.23
$ 4.23$ 4.23

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.16%

-4.86%

-2.27%

-2.27%

Thala APT (THAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.24 है. पिछले 24 घंटों में, THAPT ने $ 4.23 के कम और $ 4.46 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. THAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.21 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 3.76 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में THAPT में -0.16%, 24 घंटों में -4.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Thala APT (THAPT) मार्केट की जानकारी

$ 29.97M
$ 29.97M$ 29.97M

--
----

$ 29.97M
$ 29.97M$ 29.97M

7.08M
7.08M 7.08M

7,075,140.2
7,075,140.2 7,075,140.2

Thala APT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.08M है, कुल आपूर्ति 7075140.2 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.97M है.

Thala APT (THAPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Thala APT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.216760180104478 था.
पिछले 30 दिनों में, Thala APT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1565073040 था.
पिछले 60 दिनों में, Thala APT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4836733360 था.
पिछले 90 दिनों में, Thala APT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.216760180104478-4.86%
30 दिन$ -0.1565073040-3.69%
60 दिन$ -0.4836733360-11.40%
90 दिन$ 0--

Thala APT (THAPT) क्या है

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

Thala APT (THAPT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Thala APT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Thala APT (THAPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Thala APT (THAPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Thala APT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Thala APT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

THAPT लोकल करेंसी में

Thala APT (THAPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Thala APT (THAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. THAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Thala APT (THAPT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Thala APT (THAPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव THAPT प्राइस 4.24 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
THAPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
THAPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.24 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Thala APT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
THAPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
THAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
THAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.08M USD है.
THAPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
THAPT ने 19.21 USD की ATH प्राइस हासिल की.
THAPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
THAPT ने 3.76 USD की ATL प्राइस देखी.
THAPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
THAPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या THAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष THAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए THAPT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.