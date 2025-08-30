TGMETRICS की अधिक जानकारी

TGMETRICS प्राइस की जानकारी

TGMETRICS आधिकारिक वेबसाइट

TGMETRICS टोकन का अर्थशास्त्र

TGMETRICS प्राइस का पूर्वानुमान

TgMetrics लोगो

TgMetrics मूल्य (TGMETRICS)

गैर-सूचीबद्ध

1 TGMETRICS से USD लाइव प्राइस:

$0.00041531
$0.00041531$0.00041531
-7.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
TgMetrics (TGMETRICS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:53:13 (UTC+8)

TgMetrics (TGMETRICS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205552
$ 0.00205552$ 0.00205552

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-7.03%

-19.48%

-19.48%

TgMetrics (TGMETRICS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TGMETRICS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TGMETRICS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00205552 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TGMETRICS में -0.86%, 24 घंटों में -7.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TgMetrics (TGMETRICS) मार्केट की जानकारी

$ 365.18K
$ 365.18K$ 365.18K

--
----

$ 415.02K
$ 415.02K$ 415.02K

879.30M
879.30M 879.30M

999,304,677.202659
999,304,677.202659 999,304,677.202659

TgMetrics का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 365.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TGMETRICS की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.30M है, कुल आपूर्ति 999304677.202659 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 415.02K है.

TgMetrics (TGMETRICS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TgMetrics का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TgMetrics का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TgMetrics का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TgMetrics का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.03%
30 दिन$ 0+53.36%
60 दिन$ 0-5.18%
90 दिन$ 0--

TgMetrics (TGMETRICS) क्या है

TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

TgMetrics (TGMETRICS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

TgMetrics प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TgMetrics (TGMETRICS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TgMetrics (TGMETRICS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TgMetrics के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TgMetrics प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TGMETRICS लोकल करेंसी में

TgMetrics (TGMETRICS) टोकन का अर्थशास्त्र

TgMetrics (TGMETRICS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TGMETRICS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TgMetrics (TGMETRICS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TgMetrics (TGMETRICS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TGMETRICS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TGMETRICS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TGMETRICS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TgMetrics का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TGMETRICS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 365.18K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TGMETRICS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TGMETRICS की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.30M USD है.
TGMETRICS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TGMETRICS ने 0.00205552 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TGMETRICS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TGMETRICS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TGMETRICS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TGMETRICS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TGMETRICS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TGMETRICS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TGMETRICS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:53:13 (UTC+8)

