Terry In The Trenches मूल्य (TERRY)
+0.84%
-5.70%
-9.81%
-9.81%
Terry In The Trenches (TERRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TERRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TERRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03385244 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TERRY में +0.84%, 24 घंटों में -5.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Terry In The Trenches का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TERRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 912.34M है, कुल आपूर्ति 912339637.792908 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.80K है.
आज के दिन के दौरान, Terry In The Trenches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Terry In The Trenches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Terry In The Trenches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Terry In The Trenches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.70%
|30 दिन
|$ 0
|-12.09%
|60 दिन
|$ 0
|-28.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
