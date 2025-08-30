Ternoa मूल्य (CAPS)
-0.16%
-3.67%
-11.41%
-11.41%
Ternoa (CAPS) रियल-टाइम प्राइस $0.00124566 है. पिछले 24 घंटों में, CAPS ने $ 0.00122086 के कम और $ 0.00129591 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAPS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.227823 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAPS में -0.16%, 24 घंटों में -3.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ternoa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.83B है, कुल आपूर्ति 2495986190.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.11M है.
आज के दिन के दौरान, Ternoa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ternoa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002673850 था.
पिछले 60 दिनों में, Ternoa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000360952 था.
पिछले 90 दिनों में, Ternoa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000868993931295071 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.67%
|30 दिन
|$ -0.0002673850
|-21.46%
|60 दिन
|$ +0.0000360952
|+2.90%
|90 दिन
|$ +0.0000868993931295071
|+7.50%
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
