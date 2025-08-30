TERN की अधिक जानकारी

Ternio लोगो

Ternio मूल्य (TERN)

गैर-सूचीबद्ध

1 TERN से USD लाइव प्राइस:

$0.00026155
$0.00026155$0.00026155
-4.90%1D
mexc
USD
Ternio (TERN) मूल्य का लाइव चार्ट
Ternio (TERN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04758594
$ 0.04758594$ 0.04758594

$ 0
$ 0$ 0

+0.82%

-4.91%

+1.76%

+1.76%

Ternio (TERN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TERN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TERN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04758594 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TERN में +0.82%, 24 घंटों में -4.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ternio (TERN) मार्केट की जानकारी

$ 113.22K
$ 113.22K$ 113.22K

--
----

$ 261.55K
$ 261.55K$ 261.55K

432.89M
432.89M 432.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ternio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 113.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TERN की मार्केट में उपलब्ध राशि 432.89M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 261.55K है.

Ternio (TERN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ternio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ternio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ternio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ternio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.91%
30 दिन$ 0-18.46%
60 दिन$ 0+92.97%
90 दिन$ 0--

Ternio (TERN) क्या है

Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Ternio प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ternio (TERN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ternio (TERN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ternio के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ternio प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TERN लोकल करेंसी में

Ternio (TERN) टोकन का अर्थशास्त्र

Ternio (TERN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TERN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ternio (TERN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ternio (TERN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TERN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TERN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TERN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ternio का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TERN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 113.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TERN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TERN की मार्केट में उपलब्ध राशि 432.89M USD है.
TERN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TERN ने 0.04758594 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TERN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TERN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TERN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TERN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TERN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TERN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TERN का प्राइस का अनुमान देखें.
