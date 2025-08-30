BARON की अधिक जानकारी

Terminalius Maximus लोगो

Terminalius Maximus मूल्य (BARON)

गैर-सूचीबद्ध

1 BARON से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
Terminalius Maximus (BARON) मूल्य का लाइव चार्ट
Terminalius Maximus (BARON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01134729
$ 0.01134729$ 0.01134729

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-4.83%

+10.14%

+10.14%

Terminalius Maximus (BARON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01134729 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARON में -0.63%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Terminalius Maximus (BARON) मार्केट की जानकारी

$ 24.52K
$ 24.52K$ 24.52K

--
----

$ 24.52K
$ 24.52K$ 24.52K

998.16M
998.16M 998.16M

998,158,167.34134
998,158,167.34134 998,158,167.34134

Terminalius Maximus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARON की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.16M है, कुल आपूर्ति 998158167.34134 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.52K है.

Terminalius Maximus (BARON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.83%
30 दिन$ 0+14.78%
60 दिन$ 0+31.19%
90 दिन$ 0--

Terminalius Maximus (BARON) क्या है

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Terminalius Maximus (BARON) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Terminalius Maximus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Terminalius Maximus (BARON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Terminalius Maximus (BARON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Terminalius Maximus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Terminalius Maximus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BARON लोकल करेंसी में

Terminalius Maximus (BARON) टोकन का अर्थशास्त्र

Terminalius Maximus (BARON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BARON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Terminalius Maximus (BARON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Terminalius Maximus (BARON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BARON प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BARON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BARON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Terminalius Maximus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BARON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.52K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BARON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BARON की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.16M USD है.
BARON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BARON ने 0.01134729 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BARON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BARON ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BARON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BARON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BARON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BARON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BARON का प्राइस का अनुमान देखें.
