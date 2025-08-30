Terminalius Maximus मूल्य (BARON)
-0.63%
-4.83%
+10.14%
+10.14%
Terminalius Maximus (BARON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01134729 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARON में -0.63%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Terminalius Maximus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARON की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.16M है, कुल आपूर्ति 998158167.34134 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.52K है.
आज के दिन के दौरान, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Terminalius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.83%
|30 दिन
|$ 0
|+14.78%
|60 दिन
|$ 0
|+31.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.
