Tellor Tributes लोगो

Tellor Tributes मूल्य (TRB)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRB से USD लाइव प्राइस:

$33.12
-3.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Tellor Tributes (TRB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:53:07 (UTC+8)

Tellor Tributes (TRB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 32.88
24 घंटे में न्यूनतम
$ 35.28
24 घंटे में उच्चतम

$ 32.88
$ 35.28
$ 593.09
$ 0.01001379
-1.74%

-3.29%

-2.40%

-2.40%

Tellor Tributes (TRB) रियल-टाइम प्राइस $33.14 है. पिछले 24 घंटों में, TRB ने $ 32.88 के कम और $ 35.28 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 593.09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01001379 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRB में -1.74%, 24 घंटों में -3.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tellor Tributes (TRB) मार्केट की जानकारी

$ 89.90M
$ 89.90M$ 89.90M

--
----

$ 92.08M
$ 92.08M$ 92.08M

2.72M
2.72M 2.72M

2,782,181.506876787
2,782,181.506876787 2,782,181.506876787

Tellor Tributes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRB की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.72M है, कुल आपूर्ति 2782181.506876787 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.08M है.

Tellor Tributes (TRB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -1.13101299553753 था.
पिछले 30 दिनों में, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -4.4454758220 था.
पिछले 60 दिनों में, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -4.4335321660 था.
पिछले 90 दिनों में, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -8.30728590196589 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1.13101299553753-3.29%
30 दिन$ -4.4454758220-13.41%
60 दिन$ -4.4335321660-13.37%
90 दिन$ -8.30728590196589-20.04%

Tellor Tributes (TRB) क्या है

Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.

Tellor Tributes (TRB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Tellor Tributes प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tellor Tributes (TRB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tellor Tributes (TRB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tellor Tributes के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tellor Tributes प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRB लोकल करेंसी में

Tellor Tributes (TRB) टोकन का अर्थशास्त्र

Tellor Tributes (TRB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tellor Tributes (TRB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tellor Tributes (TRB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRB प्राइस 33.14 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRB से USD की मौजूदा प्राइस $ 33.14 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tellor Tributes का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRB की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.72M USD है.
TRB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRB ने 593.09 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRB ने 0.01001379 USD की ATL प्राइस देखी.
TRB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRB का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

