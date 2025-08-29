Tellor Tributes मूल्य (TRB)
Tellor Tributes (TRB) रियल-टाइम प्राइस $33.14 है. पिछले 24 घंटों में, TRB ने $ 32.88 के कम और $ 35.28 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 593.09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01001379 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRB में -1.74%, 24 घंटों में -3.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tellor Tributes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRB की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.72M है, कुल आपूर्ति 2782181.506876787 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.08M है.
आज के दिन के दौरान, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -1.13101299553753 था.
पिछले 30 दिनों में, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -4.4454758220 था.
पिछले 60 दिनों में, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -4.4335321660 था.
पिछले 90 दिनों में, Tellor Tributes का USD में मूल्य बदलाव $ -8.30728590196589 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1.13101299553753
|-3.29%
|30 दिन
|$ -4.4454758220
|-13.41%
|60 दिन
|$ -4.4335321660
|-13.37%
|90 दिन
|$ -8.30728590196589
|-20.04%
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
