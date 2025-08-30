TeleSwap मूल्य (TSWAP)
TeleSwap (TSWAP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TSWAP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TSWAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00321339 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TSWAP में --, 24 घंटों में -1.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TeleSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TSWAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.86K है.
आज के दिन के दौरान, TeleSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TeleSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TeleSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TeleSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.59%
|30 दिन
|$ 0
|+41.44%
|60 दिन
|$ 0
|+71.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
TeleSwap is a Telegram mini app Cross-Chain Swap Exchange built on The Open Network. The exchange is backed up by TON blockchain and Ston.fi. What makes it outstanding is that exchange doesn't ask for wallet connect or previous sign up. Our main goal is to create a space without borders and show the crypto space what a true decentralisation means. Aswell we are partnering with all project with huge potential and offering them a help by providing our bridging service and crafting unique API and widgets.
TeleSwap (TSWAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TSWAP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
