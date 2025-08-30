Telestai मूल्य (TLS)
+0.01%
+0.00%
-31.23%
-31.23%
Telestai (TLS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TLS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TLS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TLS में +0.01%, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -31.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Telestai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 115.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TLS की मार्केट में उपलब्ध राशि 262.09M है, कुल आपूर्ति 1969194240.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 866.54K है.
आज के दिन के दौरान, Telestai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Telestai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Telestai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Telestai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ 0
|+60.03%
|60 दिन
|$ 0
|-38.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.
