TEDDY BEAR मूल्य (BEAR)
-3.77%
-11.55%
-28.16%
-28.16%
TEDDY BEAR (BEAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BEAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEAR में -3.77%, 24 घंटों में -11.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TEDDY BEAR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.40T है, कुल आपूर्ति 993400341683966.5 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.54M है.
आज के दिन के दौरान, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.55%
|30 दिन
|$ 0
|-41.64%
|60 दिन
|$ 0
|-3.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain.
TEDDY BEAR (BEAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
