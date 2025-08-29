BEAR की अधिक जानकारी

TEDDY BEAR लोगो

TEDDY BEAR मूल्य (BEAR)

गैर-सूचीबद्ध

1 BEAR से USD लाइव प्राइस:

--
----
-11.30%1D
USD
TEDDY BEAR (BEAR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:07 (UTC+8)

TEDDY BEAR (BEAR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.77%

-11.55%

-28.16%

-28.16%

TEDDY BEAR (BEAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BEAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BEAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BEAR में -3.77%, 24 घंटों में -11.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TEDDY BEAR (BEAR) मार्केट की जानकारी

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

--
----

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

993.40T
993.40T 993.40T

993,400,341,683,966.5
993,400,341,683,966.5 993,400,341,683,966.5

TEDDY BEAR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.40T है, कुल आपूर्ति 993400341683966.5 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.54M है.

TEDDY BEAR (BEAR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TEDDY BEAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-11.55%
30 दिन$ 0-41.64%
60 दिन$ 0-3.19%
90 दिन$ 0--

TEDDY BEAR (BEAR) क्या है

Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain.

TEDDY BEAR (BEAR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

TEDDY BEAR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TEDDY BEAR (BEAR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TEDDY BEAR (BEAR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TEDDY BEAR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TEDDY BEAR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BEAR लोकल करेंसी में

TEDDY BEAR (BEAR) टोकन का अर्थशास्त्र

TEDDY BEAR (BEAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BEAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TEDDY BEAR (BEAR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TEDDY BEAR (BEAR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BEAR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BEAR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BEAR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TEDDY BEAR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BEAR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.54M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.40T USD है.
BEAR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BEAR ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BEAR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BEAR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BEAR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BEAR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BEAR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BEAR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BEAR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:06:07 (UTC+8)

