Tech Deck Turtle लोगो

Tech Deck Turtle मूल्य (TDT)

गैर-सूचीबद्ध

1 TDT से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Tech Deck Turtle (TDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:32:23 (UTC+8)

Tech Deck Turtle (TDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.79%

+6.79%

Tech Deck Turtle (TDT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TDT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TDT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tech Deck Turtle (TDT) मार्केट की जानकारी

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

--
----

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tech Deck Turtle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.96K है.

Tech Deck Turtle (TDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tech Deck Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tech Deck Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tech Deck Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tech Deck Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+16.09%
60 दिन$ 0+31.58%
90 दिन$ 0--

Tech Deck Turtle (TDT) क्या है

Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network.

Tech Deck Turtle (TDT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Tech Deck Turtle प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tech Deck Turtle (TDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tech Deck Turtle (TDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tech Deck Turtle के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tech Deck Turtle प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TDT लोकल करेंसी में

Tech Deck Turtle (TDT) टोकन का अर्थशास्त्र

Tech Deck Turtle (TDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tech Deck Turtle (TDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tech Deck Turtle (TDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TDT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tech Deck Turtle का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.96K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
TDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TDT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TDT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TDT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:32:23 (UTC+8)

Tech Deck Turtle (TDT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

