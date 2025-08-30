Team Canguro मूल्य (CANGURO)
+0.35%
-3.07%
+7.04%
+7.04%
Team Canguro (CANGURO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CANGURO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CANGURO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CANGURO में +0.35%, 24 घंटों में -3.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Team Canguro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CANGURO की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.98M है, कुल आपूर्ति 998981801.853446 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.86K है.
आज के दिन के दौरान, Team Canguro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Team Canguro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Team Canguro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Team Canguro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.07%
|30 दिन
|$ 0
|+13.57%
|60 दिन
|$ 0
|+28.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Team Canguro (CANGURO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Team Canguro (CANGURO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Team Canguro के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Team Canguro प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Team Canguro (CANGURO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CANGURO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
