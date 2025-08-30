TAY मूल्य (TAY)
TAY (TAY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0078192 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAY में +0.56%, 24 घंटों में -1.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TAY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 524.08M है, कुल आपूर्ति 524077380.145677 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.19K है.
आज के दिन के दौरान, TAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.20%
|30 दिन
|$ 0
|+12.29%
|60 दिन
|$ 0
|+8.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
