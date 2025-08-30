TAX की अधिक जानकारी

Taxpad (TAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01458102
$ 0.01458102$ 0.01458102

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.72%

+2.72%

Taxpad (TAX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01458102 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Taxpad (TAX) मार्केट की जानकारी

$ 38.49K
$ 38.49K$ 38.49K

--
----

$ 38.49K
$ 38.49K$ 38.49K

99.94M
99.94M 99.94M

99,940,700.149939
99,940,700.149939 99,940,700.149939

Taxpad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.94M है, कुल आपूर्ति 99940700.149939 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.49K है.

Taxpad (TAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Taxpad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Taxpad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Taxpad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Taxpad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+23.69%
60 दिन$ 0+41.59%
90 दिन$ 0--

Taxpad (TAX) क्या है

Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Taxpad प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Taxpad (TAX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Taxpad (TAX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Taxpad के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Taxpad प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TAX लोकल करेंसी में

Taxpad (TAX) टोकन का अर्थशास्त्र

Taxpad (TAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Taxpad (TAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Taxpad (TAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TAX प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Taxpad का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.94M USD है.
TAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TAX ने 0.01458102 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TAX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TAX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:48:32 (UTC+8)

