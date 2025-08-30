Tate Terminal मूल्य (TATE)
Tate Terminal (TATE) रियल-टाइम प्राइस $0.00111175 है. पिछले 24 घंटों में, TATE ने $ 0.00101954 के कम और $ 0.00112313 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TATE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03240901 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TATE में -0.02%, 24 घंटों में +0.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tate Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.
आज के दिन के दौरान, Tate Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tate Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002556287 था.
पिछले 60 दिनों में, Tate Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000976845 था.
पिछले 90 दिनों में, Tate Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002619658675397954 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.13%
|30 दिन
|$ +0.0002556287
|+22.99%
|60 दिन
|$ -0.0000976845
|-8.78%
|90 दिन
|$ -0.0002619658675397954
|-19.06%
i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income. YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest, You’ve heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, And you were able to 10x output OVERNIGHT. That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. You can have a robot make money for you while you SLEEP...
Tate Terminal (TATE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TATE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
