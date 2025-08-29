TASS HUB मूल्य (TASSHUB)
-1.53%
-9.16%
+2.87%
+2.87%
TASS HUB (TASSHUB) रियल-टाइम प्राइस $0.00427482 है. पिछले 24 घंटों में, TASSHUB ने $ 0.00424746 के कम और $ 0.00470718 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TASSHUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00720563 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00296127 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TASSHUB में -1.53%, 24 घंटों में -9.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TASS HUB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TASSHUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999739732.54039 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.27M है.
आज के दिन के दौरान, TASS HUB का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000431199766752807 था.
पिछले 30 दिनों में, TASS HUB का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002004954 था.
पिछले 60 दिनों में, TASS HUB का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011345863 था.
पिछले 90 दिनों में, TASS HUB का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000431199766752807
|-9.16%
|30 दिन
|$ -0.0002004954
|-4.69%
|60 दिन
|$ -0.0011345863
|-26.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
