Tarot V1 मूल्य (TAROT)

1 TAROT से USD लाइव प्राइस:

$0.00052971
$0.00052971$0.00052971
-95.60%1D
Tarot V1 (TAROT) मूल्य का लाइव चार्ट
Tarot V1 (TAROT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01239738
$ 0.01239738$ 0.01239738
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01239738
$ 0.01239738$ 0.01239738

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-95.66%

-95.70%

-95.70%

Tarot V1 (TAROT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAROT ने $ 0 के कम और $ 0.01239738 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAROT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAROT में -1.33%, 24 घंटों में -95.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -95.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tarot V1 (TAROT) मार्केट की जानकारी

$ 35.86K
$ 35.86K$ 35.86K

--
----

$ 52.97K
$ 52.97K$ 52.97K

67.70M
67.70M 67.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Tarot V1 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAROT की मार्केट में उपलब्ध राशि 67.70M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.97K है.

Tarot V1 (TAROT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01169825452943094 था.
पिछले 30 दिनों में, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.01169825452943094-95.66%
30 दिन$ 0-95.52%
60 दिन$ 0-95.25%
90 दिन$ 0--

Tarot V1 (TAROT) क्या है

Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.

Tarot V1 (TAROT) संसाधन

Tarot V1 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tarot V1 (TAROT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tarot V1 (TAROT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tarot V1 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tarot V1 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TAROT लोकल करेंसी में

Tarot V1 (TAROT) टोकन का अर्थशास्त्र

Tarot V1 (TAROT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAROT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tarot V1 (TAROT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tarot V1 (TAROT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TAROT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TAROT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TAROT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tarot V1 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TAROT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TAROT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TAROT की मार्केट में उपलब्ध राशि 67.70M USD है.
TAROT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TAROT ने 4.1 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TAROT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TAROT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TAROT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TAROT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TAROT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TAROT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TAROT का प्राइस का अनुमान देखें.
