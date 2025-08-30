Tarot V1 मूल्य (TAROT)
-1.33%
-95.66%
-95.70%
-95.70%
Tarot V1 (TAROT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAROT ने $ 0 के कम और $ 0.01239738 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAROT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAROT में -1.33%, 24 घंटों में -95.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -95.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tarot V1 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAROT की मार्केट में उपलब्ध राशि 67.70M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.97K है.
आज के दिन के दौरान, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01169825452943094 था.
पिछले 30 दिनों में, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tarot V1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01169825452943094
|-95.66%
|30 दिन
|$ 0
|-95.52%
|60 दिन
|$ 0
|-95.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.
Tarot V1 (TAROT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAROT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
