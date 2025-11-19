एक्सचेंजDEX+
Tapestry AI का आज का लाइव मूल्य 0.00021766 USD है.TAPS का मार्केट कैप 109,387 USD है. भारत में TAPS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Tapestry AI (TAPS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:11:35 (UTC+8)

Tapestry AI का आज का मूल्य

आज Tapestry AI (TAPS) का लाइव मूल्य $ 0.00021766 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 13.75% का बदलाव आया है. मौजूदा TAPS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00021766 प्रति TAPS है.

$ 109,387 के मार्केट कैप के अनुसार Tapestry AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 502.55M TAPS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TAPS की ट्रेडिंग $ 0.00018628 (निम्न) और $ 0.00025326 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00090307 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00007287 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TAPS में पिछले एक घंटे में +0.61% और पिछले 7 दिनों में -37.90% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Tapestry AI (TAPS) मार्केट की जानकारी

--
$ 217.66K
502.55M
999,982,081.292906
Tapestry AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 502.55M है, कुल आपूर्ति 999982081.292906 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 217.66K है.

Tapestry AI की प्राइस हिस्ट्री USD

Tapestry AI (TAPS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tapestry AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tapestry AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003341818 था.
पिछले 60 दिनों में, Tapestry AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000256987 था.
पिछले 90 दिनों में, Tapestry AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000833196564463796 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-13.75%
30 दिन$ +0.0003341818+153.53%
60 दिन$ +0.0000256987+11.81%
90 दिन$ -0.0000833196564463796-27.68%

Tapestry AI के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Tapestry AI (TAPS) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TAPS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Tapestry AI (TAPS) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Tapestry AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Tapestry AI

2030 में 1 Tapestry AI का मूल्य कितना होगा?
अगर Tapestry AI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Tapestry AI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:11:35 (UTC+8)

Tapestry AI (TAPS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Tapestry AI के बारे में और जानें

