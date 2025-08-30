TAKI की अधिक जानकारी

Taki Games लोगो

Taki Games मूल्य (TAKI)

गैर-सूचीबद्ध

1 TAKI से USD लाइव प्राइस:

$0.00200765
$0.00200765$0.00200765
+1,066.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Taki Games (TAKI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:20:04 (UTC+8)

Taki Games (TAKI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00204962
$ 0.00204962$ 0.00204962
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00204962
$ 0.00204962$ 0.00204962

$ 0.294838
$ 0.294838$ 0.294838

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+1,065.97%

-1.56%

-1.56%

Taki Games (TAKI) रियल-टाइम प्राइस $0.00200729 है. पिछले 24 घंटों में, TAKI ने $ 0 के कम और $ 0.00204962 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAKI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.294838 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAKI में -0.12%, 24 घंटों में +1,065.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Taki Games (TAKI) मार्केट की जानकारी

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
----

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

1.17B
1.17B 1.17B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Taki Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.17B है, कुल आपूर्ति 3000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.02M है.

Taki Games (TAKI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Taki Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00183514 था.
पिछले 30 दिनों में, Taki Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0190230146 था.
पिछले 60 दिनों में, Taki Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000300778 था.
पिछले 90 दिनों में, Taki Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00171705491151164207 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00183514+1,065.97%
30 दिन$ +0.0190230146+947.70%
60 दिन$ +0.0000300778+1.50%
90 दिन$ +0.00171705491151164207+591.61%

Taki Games (TAKI) क्या है

Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy.

Taki Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Taki Games (TAKI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Taki Games (TAKI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Taki Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Taki Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TAKI लोकल करेंसी में

Taki Games (TAKI) टोकन का अर्थशास्त्र

Taki Games (TAKI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAKI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Taki Games (TAKI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Taki Games (TAKI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TAKI प्राइस 0.00200729 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TAKI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TAKI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00200729 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Taki Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TAKI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.35M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TAKI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TAKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.17B USD है.
TAKI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TAKI ने 0.294838 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TAKI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TAKI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TAKI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TAKI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TAKI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TAKI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TAKI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:20:04 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.