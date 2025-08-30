Take the L मूल्य (L)
Take the L (L) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, L ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. L की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00108614 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में L में +1.24%, 24 घंटों में -6.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Take the L का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. L की मार्केट में उपलब्ध राशि 931.26M है, कुल आपूर्ति 931262010.99318 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.46K है.
आज के दिन के दौरान, Take the L का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Take the L का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Take the L का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Take the L का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.93%
|30 दिन
|$ 0
|+4.94%
|60 दिन
|$ 0
|+45.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
Take the $L is the slogan used by litecoin intern which took over the whole x. Utlimate meme coin narrative and the second token created right after $LESTER by $LESTER holders. The CTO is run buy a person who got follow from Litecoin itself. The idea of retarded graphics is with us so as a community we decided to become the most famous BLUE PILL! Imagin being us, we are pumping entire memecoin universe! TAKE THE L!
