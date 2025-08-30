TAIKI INU मूल्य (TAIKI)
TAIKI INU (TAIKI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAIKI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAIKI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAIKI में +0.31%, 24 घंटों में -1.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -31.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TAIKI INU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 297.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAIKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 909.63B है, कुल आपूर्ति 909632326501.9635 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 297.16K है.
आज के दिन के दौरान, TAIKI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TAIKI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TAIKI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TAIKI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.85%
|30 दिन
|$ 0
|-31.85%
|60 दिन
|$ 0
|-69.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.
