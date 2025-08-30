TAGGR की अधिक जानकारी

TAGGR लोगो

TAGGR मूल्य (TAGGR)

गैर-सूचीबद्ध

1 TAGGR से USD लाइव प्राइस:

$1.046
$1.046
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
TAGGR (TAGGR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:52:46 (UTC+8)

TAGGR (TAGGR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.048
$ 1.048
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.11
$ 1.11
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.048
$ 1.048

$ 1.11
$ 1.11

$ 50.26
$ 50.26

$ 0.426645
$ 0.426645

-0.92%

-5.00%

-6.15%

-6.15%

TAGGR (TAGGR) रियल-टाइम प्राइस $1.046 है. पिछले 24 घंटों में, TAGGR ने $ 1.048 के कम और $ 1.11 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAGGR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 50.26 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.426645 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAGGR में -0.92%, 24 घंटों में -5.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TAGGR (TAGGR) मार्केट की जानकारी

$ 328.39K
$ 328.39K

--
--

$ 334.71K
$ 334.71K

313.97K
313.97K

320,014.22
320,014.22

TAGGR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 328.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAGGR की मार्केट में उपलब्ध राशि 313.97K है, कुल आपूर्ति 320014.22 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 334.71K है.

TAGGR (TAGGR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TAGGR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0550948669042 था.
पिछले 30 दिनों में, TAGGR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0375123842 था.
पिछले 60 दिनों में, TAGGR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1216894434 था.
पिछले 90 दिनों में, TAGGR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2098974358472 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0550948669042-5.00%
30 दिन$ -0.0375123842-3.58%
60 दिन$ -0.1216894434-11.63%
90 दिन$ -0.2098974358472-16.71%

TAGGR (TAGGR) क्या है

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

TAGGR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TAGGR (TAGGR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TAGGR (TAGGR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TAGGR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TAGGR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TAGGR लोकल करेंसी में

TAGGR (TAGGR) टोकन का अर्थशास्त्र

TAGGR (TAGGR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAGGR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TAGGR (TAGGR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TAGGR (TAGGR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TAGGR प्राइस 1.046 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TAGGR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TAGGR से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.046 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TAGGR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TAGGR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 328.39K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TAGGR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TAGGR की मार्केट में उपलब्ध राशि 313.97K USD है.
TAGGR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TAGGR ने 50.26 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TAGGR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TAGGR ने 0.426645 USD की ATL प्राइस देखी.
TAGGR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TAGGR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TAGGR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TAGGR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TAGGR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:52:46 (UTC+8)

