Tadpole मूल्य (TAD)
--
--
-8.93%
-8.93%
Tadpole (TAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00617812 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -8.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tadpole का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.00M है, कुल आपूर्ति 690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.41K है.
आज के दिन के दौरान, Tadpole का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tadpole का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tadpole का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tadpole का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+3.80%
|60 दिन
|$ 0
|+100.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever.
Tadpole (TAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
